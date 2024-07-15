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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! 16 Temmuz'da hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi iller için uyarı verdi?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz için bazı illerde kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Özellikle güneybatı kesimler ve Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Peki,16 Temmuz'da hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi iller için uyarı verdi?

16 TEMMUZ'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleriyle Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Batı Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak, Kastamonu, Karabük ve Çankırı ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli görülecek.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! 16 Temmuz'da hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi iller için uyarı verdi?

METEOROLOJİ UYARDI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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