Quadrantid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi ve ne zaman olacağı gündeme geliyor. Meteor yağmuru tutkunları, bu görsel şöleni kaçırmamak için heyecanla bekliyor. Quadrantid meteor yağmuru, tarihinde ve Türkiye saati ile ne zaman olacağı araştırılıyor. Bu doğa olayı, gökyüzü meraklıları için muhteşem bir izleme fırsatı sunacak. Meteor yağmuru (Quadrantid) 2024 ne zaman, saat kaçta? Quadrantid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? Detaylar haberimizdedir…

METEOR YAĞMURU (QUADRANTID) 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

eni yılın ilk meteor yağmuru olan Quadrantid, 3 Ocak gecesi gökyüzünü süslemeye başlayacak. Saat 23:00'te başlayacak olan bu gök olayı, en yoğun anlarına 4 Ocak gecesinde ulaşacak. Üstelik, bu görsel şölen sadece bir geceyle sınırlı kalmayacak, toplamda 3 gece boyunca devam edecek. Quadrantid meteor yağmuru, kuzeydoğudan gökyüzüne doğru akan 110 ila 120 meteorla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

QUADRANTID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bir yılın ilk gökyüzü şöleni olarak bilinen Quadrantid meteor yağmuru, bu kez Türkiye'den de izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzaklaşıp gökyüzünün tadını çıkarmak isteyenler için muazzam bir fırsat sunuyor. Bu görsel şölen, bir sonraki gözleme kadar tam 12 ay sürecek, bu nedenle kaçırmak istemeyenler için harika bir an.