Yılın bu döneminde gökyüzünde gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, atmosfere giren taş parçacıklarının yanmasıyla oluşan ışık izleri sayesinde adeta görsel bir şölen sunuyor. Özellikle şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık alanlarda izlendiğinde etkileyiciliği katbekat artan bu gök olayı, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinse de, aslında son derece dikkat çekici bir astronomik olay niteliği taşıyor. Hem gökyüzünü gözlemlemeyi sevenler hem de doğayla baş başa kalmak isteyenler için Perseid yağmuru, yılın en büyüleyici gök olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Meteor Yağmuru ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Meteor yağmuru ne zaman? 2025 Perseid meteor yağmuru ne zaman?

2025 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve küçük kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesi sonucu ortaya çıkar. Bu görsel şölen, 17 Temmuz Perşembe günü başlayarak 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar gökyüzünde izlenebilecek. 2025 yılında Perseid meteor yağmurunun en yoğun ve etkileyici anları ise 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak. Meteor yağmuru, özellikle açık ve karanlık bölgelerde izlenebilirliği ile doğa ve astronomi tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ülkemizin coğrafi yapısı, bu tür gök olaylarının gözlemlenmesi açısından avantaj sağlıyor. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek rakımlı, şehir ışıklarından uzak bölgeleri, meteor yağmurunu takip etmek isteyenler için ideal konumlar olacak. Öte yandan, 9 Ağustos'ta yaşanacak dolunay, gökyüzündeki parlaklığı artırarak daha sönük meteorların gözlemlenmesini güçleştirebilir. Ancak 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak zirve döneminde, dolunayın etkisi azalacak ve gökyüzünde çok daha fazla meteorun görülmesi mümkün olacak. Meteor tutkunları için bu tarih, yılın en dikkat çekici gök olaylarından birini kaçırmamak adına önemli bir fırsat sunuyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

2025 Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'nin birçok bölgesinden net şekilde gözlemlenebilecek. Özellikle şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı alanlar ideal olacak. 9 Ağustos'taki dolunay, meteorların görülmesini zorlaştırsa da 12-13 Ağustos gecesi zirvede dolunayın etkisi azalacak ve meteorlar daha rahat izlenebilecek.