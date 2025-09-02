Mete Belovacıklı kimdir? Mete Belovacıklı kaç yaşında, nereli?

Mete Belovacıklı, gazetecilik alanında öne çıkan bir isimdir. Farklı medya platformlarında aktif olarak görev yapan Belovacıklı, haberleri ve analizleriyle geniş kitlelere ulaşmaktadır. Gazetecilik kariyeri boyunca önemli konuları kamuoyuna etkili bir şekilde aktarmasıyla tanınmaktadır. Mete Belovacıklı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

METE BELOVACIKLI KİMDİR?

Mete Belovacıklı, Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Türk Haberler Ajansı'nda başladıktan sonra aynı yıl Milliyet gazetesine geçiş yaptı. Milliyet'te yaklaşık 10 yıl boyunca siyaset başta olmak üzere çeşitli alanlarda muhabirlik, parlamenter büro şefliği ve haber koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Bu dönemde Fransız Haber Ajansı (AFP) ve BBC Türkçe Servisi için de haber ve yorumlar hazırladı.

1999 yılında CNNTürk'ün kuruluş sürecinde yer aldı; burada Haber Müdürlüğü ve Ankara Temsilciliği görevlerini üstlendi. CNNTürk'te ayrıca "Cafe Siyaset" programının sunuculuğunu yaptı.

Daha sonra Posta gazetesinde Ankara Temsilcisi olarak çalıştı. Ayrıca Turkish Daily News ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Belovacıklı, uzun yıllara dayanan deneyimiyle medya dünyasında tanınan ve saygı gören bir gazetecidir.

METE BELOVACIKLI KAÇ YAŞINDA?

Mete Belovacıklı, 1962 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 63 yaşında olan Belovacıklı, uzun yıllardır gazetecilik kariyerinde önemli çalışmalara imza atmıştır. Deneyimi ve bilgi birikimiyle medya dünyasında saygın bir yere sahip olan Belovacıklı, mesleğinde geçen yıllar boyunca pek çok önemli habere ve gelişmeye tanıklık etmiştir.

METE BELOVACIKLI NERELİ?

Mete Belovacıklı, 1962 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu şehir olan Ankara, onun hem kişisel hem de mesleki yaşamında önemli bir rol oynamıştır.

METE BELOVACIKLI EVLİ Mİ?

Mete Belovacıklı'nın özel hayatıyla ilgili bilgiler sınırlı olmakla birlikte, evli olup olmadığı hakkında kamuoyuna net bir bilgi ulaşmamıştır.