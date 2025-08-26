Radyo dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Mesut Süre, aynı zamanda sahne performansları ilgi çekmiştir. Peki, Mesut Süre kimdir? Mesut Süre kaç yaşında, nereli? YouTube'da yayınlanan programları ve çeşitli dijital içeriklerle tanınan Süre'nin yaşamı ve kariyer geçmişi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

MESUT SÜRE KİMDİR?

Mesut Süre, 23 Mart 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 44 yaşında olan Süre, eğitim hayatına Bursa'da başlamış, üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kariyerine radyo programcılığıyla adım atan Süre, Eskişehir'de üniversite yıllarında okul radyosunda çalışarak medya dünyasına ilk adımını atmıştır. Ardından İstanbul'a taşınarak Radyo D ve Karma Türk FM gibi istasyonlarda görev aldı. Ancak en çok tanındığı proje, 2007 yılında Rock FM'de başlattığı Rabarba programı oldu.

MESUT SÜRE'NİN KARİYERİ

Rabarba: Rock FM ve sonrasında sosyal medya platformlarında yayınlanan efsane radyo programı.

Mesut Süre ile İlişki Testi: YouTube'da yayınlanan ve çiftlerin ilişkilerini mizahi bir dille sorgulayan popüler program.

Meksika Açmazı: Fazlı Polat ve Anlatan Adam ile birlikte sunduğu çok izlenen podcast serisi.

Stand-up Gösterileri: Türkiye genelinde sahne performansları sergileyen Süre, tek kişilik gösterileriyle dikkat çekiyor.

Sinema Projeleri: "Piyasadan Büyük Alacağımız Var", "Yapışık Kardeşler", "Bizans Oyunları" ve "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" gibi yapımlarda oyuncu olarak yer aldı.

MESUT SÜRE HAKKINDA "TACİZ" İDDİASI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kadın, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre'nin yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini, burada ünlü komedyenin tacizine uğradığını iddia etti.

Genç kadın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık.

"EVDE YEMEK YEMEYE DAVET ETTİ"

Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı.