Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Güncelleme:
İslam aleminin kutsal kenti Mekke'de Kâbe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen Mescid-i Haram'da üst kattan atlamaya kalkışan bir kişi, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle hayata tutundu. O anlarda kendini adeta kalkan yapan görevli de intihar girişiminde bulunan şahıs da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, mabedi ziyaret edenlere kurallara uyma çağrısı yapıldı.

KENDİNİ ADETA KALKAN YAPTI

Kameralara yansıyan olayda, üst kattaki korkuluğa yönelen bir kişinin atlama girişimini fark eden Reyyan Asiri isimli güvenlik görevlisi hızla harekete geçti. Kendini aşağı atlayan adamın düştüğü yere doğru fırtalatan Asiri, kendini adeta kalkan yaparak adamın ölmesini engelledi.

İKİSİ DE HASTANEDE

Çarpmanın etkisiyle yaralanan güvenlik personeli ve atlayan kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Görevlinin vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Olayın ardından Mekke Emirliği'nden yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da görevli özel güvenlik birimlerinin olaya anında müdahale edildiği, bölgede güvenlik önlemleri artırıldığı ve ibadet edenlerin güvenliğinin sağlandığı bildirildi.

BAŞ İMAMDAN ÇAĞRI

Mescid-i Haram'ın Baş İmamı Abdurrahman es-Sudais, ziyaretçilere kurallara riayet edilmesi ve ibadete odaklanılması çağrısında bulunarak, hayatın korunmasının İslam'ın temel ilkelerinden biri olduğunu vurguladı.

