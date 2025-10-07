Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri kimdir? Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişi neden yasak?

Kudüs'ün kalbinde, Müslümanların en kutsal mabedlerinden biri olan Mescid-i Aksa'da tarihin tanıklık ettiği olaylara bir yenisi eklendi. İsrail'in uyguladığı üst üste giriş yasaklarıyla gündeme gelen İmam Hatip Şeyh İkrime Sabri, hayatı boyunca hiç bu kadar uzun süre kutsal mekândan uzak kalmamıştı. Peki, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri kimdir ve neden Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldı? Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri hayatına ve mesleğine dair tüm detaylar haberimizde...

MESCİD-İ AKSA İMAM HATİBİ ŞEYH SABRİ KİMDİR?

Şeyh İkrime Sabri, 1939 doğumlu olup, 2025 itibarıyla 86 yaşındadır. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunucusu olarak tanınan Sabri, 1994-2006 yılları arasında Kudüs ve Filistin Müftüsü olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Kudüs Yüksek İslam Konseyi'nin başkanı ve Riyad el-Aksa İslam Okulu'nun yönetim kurulu başkanıdır.

Sabri, Filistin'in önde gelen dini liderlerinden biri olarak, Mescid-i Aksa'nın korunması ve Filistin halkının haklarının savunulması konusunda aktif bir rol üstlenmiştir.

ŞEYH SABRİ KAÇ YAŞINDA?

Şeyh İkrime Sabri, 1939 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 86 yaşındadır. Filistin ve Kudüs meseleleri üzerine yaptığı çalışmalarla İslam dünyasında yakından tanınmaktadır.

ŞEYH SABRİ MESCİD-İ AKSA'DAN NEDEN UZAKLAŞTIRILDI?

İsrail, Şeyh Sabri hakkında 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı almıştır. Bu karar, Sabri'nin üçüncü kez Mescid-i Aksa'ya girişinin engellenmesi anlamına gelmektedir. Sabri, bu kararın zulüm ve keyfi olduğunu, aynı zamanda ibadet özgürlüğüne aykırı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkilerine karşı bir saldırı olduğunu ifade etmiştir.

Son yasağın 28 Eylül 2025'te başladığı ve 28 Mart 2026'da sona ereceği belirtilmiştir. Sabri, yaklaşık bir yıldır Mescid-i Aksa'dan uzak kaldığını ve hayatında hiç bu kadar uzun süre Aksa'dan uzak kalmadığını vurgulamıştır.

Kudüs Yüksek İslam Konseyi, Sabri hakkında alınan bu kararın ciddi ve kabul edilemez bir ihlal olduğunu, dini ve siyasi açıdan tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirtmiştir.

ŞEYH SABRİ'YE YÖNELİK DİĞER SALDIRILAR

İsrail, Şeyh Sabri'yi daha önce de hedef almıştır. Örneğin, cuma hutbesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye dua ettikten sonra Sabri gözaltına alınmıştır. Ayrıca, İsrail'in Sabri'ye uyguladığı seyahat yasakları da bulunmaktadır.

Tüm bu uygulamalar, Sabri'nin Mescid-i Aksa ve Filistin davasına olan bağlılığını engellemeyi amaçlayan adımlar olarak değerlendirilmektedir.