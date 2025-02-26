Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit Korhan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, yakın zamanda Londra Moda Haftası'ndaki Burberry defilesine katıldı. Londra'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, Burberry defilesindeki şık tarzıyla öne çıkarak oyunculuk kariyeriyle de merak konusu haline geldi. Peki, Mert Ramazan Demir kimdir, aslen nerelidir? Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir kaç yaşında? İşte, merak edilenler…

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Mert Ramazan Demir, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Sinema dünyasına, Sonia Nassery Cole'ün yönetmenliğini üstlendiği "I Am You" filmiyle giriş yapan Demir, bu yapımda Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile birlikte başrolde yer aldı.

Mert Ramazan Demir

2020 yılında yayınlanan, Can Evrenol'un yönettiği "Çıplak" adlı mini dizide başrol oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından FOX TV'de yayınlanan "Öğretmen" dizisinde önemli bir rolle izleyici karşısına çıktı. Netflix'te izleyiciyle buluşan "Ufo" filminde de yer alan başarılı oyuncu, geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Mert Ramazan Demir kimdir

Şu anda Star TV'nin fenomen dizisi "Yalı Çapkını"nda Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, bu rolüyle büyük bir çıkış yakaladı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Mert Ramazan Demir kaç yaşında

MERT RAMAZAN DEMİR HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Öğretmen (2020) – FOX TV

Çıplak (2020-2021) – BluTV

Şahmaran (2023) – Netflix

Yalı Çapkını (2022-günümüz) – Star TV

Mert Ramazan Demir dizileri

MERT RAMAZAN DEMİR HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

I Am You (2019)

UFO (2022) – Netflix

Yalı Çapkını Ferit