Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kimdir sorusu kadar, onun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu da sıkça soruluyor. Cesur sunum tarzı, sokak röportajları ve etkileyici belgesel anlatımıyla dikkat çeken Mert Öztürk kimdir, Kuralsız Sokaklar'daki başarısıyla gündemden düşmüyor. İzleyiciler, "Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kimdir?" sorusuna detaylı bir yanıt arıyor. Peki, Mert Öztürk kimdir? Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kaç yaşında, nereli?

MERT ÖZTÜRK KİMDİR?

Mert Öztürk, 1992 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora olan ilgisi nedeniyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün altyapısında futbol oynamış, ardından akademik hayatında Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünü bitirmiştir. Mert Öztürk kimdir sorusunu soranlar için bu bilgiler, onun çok yönlü kişiliğini yansıtmaktadır.

Mert Öztürk'ün farklı kültürlere olan ilgisi, onu dünya turuna çıkmaya yönlendirmiştir. Yüksek lisansa Aviv Üniversitesi'nde başlamış ancak eğitimi yarıda bırakıp seyahat etmeye karar vermiştir.

KURALSIZ SOKAK NEDİR?

"Kuralsız Sokaklar", Mert Öztürk'ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan bir belgesel programıdır. Programda, dünyanın farklı bölgelerindeki tehlikeli ve ulaşılması zor sokaklar, mahalleler ve yaşam alanları keşfedilmekte, izleyicilere bu yerlerdeki yaşam koşulları ve kültürel dinamikler aktarılmaktadır.