Mert Öztürk kimdir? Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kaç yaşında, nereli?

Mert Öztürk kimdir? Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mert Öztürk kimdir sorusu, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Kuralsız Sokaklar" programının ardından gündeme geldi. Tehlikeli bölgeleri cesurca gezen ve bu anları izleyicilerle paylaşan sunucu Mert Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli soruları merak konusu oldu.

Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kimdir sorusu kadar, onun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu da sıkça soruluyor. Cesur sunum tarzı, sokak röportajları ve etkileyici belgesel anlatımıyla dikkat çeken Mert Öztürk kimdir, Kuralsız Sokaklar'daki başarısıyla gündemden düşmüyor. İzleyiciler, "Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kimdir?" sorusuna detaylı bir yanıt arıyor. Peki, Mert Öztürk kimdir? Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kaç yaşında, nereli?

MERT ÖZTÜRK KİMDİR?

Mert Öztürk, 1992 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora olan ilgisi nedeniyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün altyapısında futbol oynamış, ardından akademik hayatında Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünü bitirmiştir. Mert Öztürk kimdir sorusunu soranlar için bu bilgiler, onun çok yönlü kişiliğini yansıtmaktadır.

Mert Öztürk'ün farklı kültürlere olan ilgisi, onu dünya turuna çıkmaya yönlendirmiştir. Yüksek lisansa Aviv Üniversitesi'nde başlamış ancak eğitimi yarıda bırakıp seyahat etmeye karar vermiştir.

Mert Öztürk kimdir? Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kaç yaşında, nereli?

KURALSIZ SOKAK NEDİR?

"Kuralsız Sokaklar", Mert Öztürk'ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan bir belgesel programıdır. Programda, dünyanın farklı bölgelerindeki tehlikeli ve ulaşılması zor sokaklar, mahalleler ve yaşam alanları keşfedilmekte, izleyicilere bu yerlerdeki yaşam koşulları ve kültürel dinamikler aktarılmaktadır.

Mert Öztürk kimdir? Kuralsız Sokaklar sunucusu Mert Öztürk kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.