Haberler

Mert Günok: 'Milli Takımı Bıraktım! İşte Veda Açıklaması'

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mert Günok: 'Milli Takımı Bıraktım! İşte Veda Açıklaması'
Güncelleme:
+151 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mert Günok, Türkiye Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurdu. Günok, yaptığı açıklamada milli formayı giymenin gururunu yaşadığını ve her zaman en iyisini vermeye çalıştığını belirtti. Kaleci olmanın zorluklarına rağmen hiçbir zaman vazgeçmediğini ve Türk bayrağı altında mücadele etmenin onurunu yaşadığını vurguladı.

Mert Günok, milli takımı bıraktı! İşte veda açıklaması..."24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün… Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz. Hayat; başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, bazen mutlu, bazen mutsuz ama her şeyin geçici olduğunu bilerek çalışmaya ve çabalamaya devam ederek geçiyor. Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu. Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu. Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum. Çünkü kutsal olan sadece sahada olmak değil; Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
Haberler.com
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

Piyasalarda neler oluyor? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
9 yıldır firardaydı! Cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Cinayetten 25 yıl hapis cezası vardı! Kent merkezinde yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et