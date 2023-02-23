Türkiye genelinde korku ve paniğe sebep olan deprem nedeniyle Mersin deprem bölgesi mi? Sorusu merak ediliyor. Birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem nedeniyle Mersin deprem bölgesi mi? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Mersin deprem bölgesi mi? Mersin'de deprem risk var mı? Mersin'de fay hattı var mı?

Mersin deprem bölgesi mi? Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Az bir rakam değil. Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz." Açıklamalarında bulundu. Peki, Mersin deprem bölgesi mi? Mersin'de deprem risk var mı? Mersin'de fay hattı var mı?

MERSİN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Üçüncü derece deprem riski taşımakta olan illerden bir tanesi olan Mersin için, Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Erkan, Mersin'in deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "DemirMersin olası bir deprem koşulundan zemin noktasında çok kötü. Yani yapılaşmanın olduğu bölge alüvyon dediğimiz; Toros Dağlarının denize paralel olmasıyla ve akarsularının çakıl kum taş dediğimiz kötü malzemeden oluşuyor. Bizim kent merkezi diye tanımladığımız Pozcu'su, Viranşehir'i, Mezitli'si, Davultepesi'ne kadar oluşan kıyı şeridi. Buralar ova olan yerler ve tarım için verimli yerler. Mersin'in bir de şöyle bir dezavantajı var: sadece Mersin içindeki fay hatlarından değil Mersin'in çevresindeki Türkiye'yi etkileyen Doğu Anadolu Fay hattı, ya da Ecemiş'in uzantısı olan Orta Anadolu fay hattı, Ölü Deniz dediğimiz Güney'de Arabistan'dan başlayan 1000 km'lik bir fay hattı kuşağının etkisi altında. Doğal olarak bu bölgede yaşanılacak bir deprem Mersin'in kıyı şeridinden kaynaklı yıkıcı bir etkiye sebep olacak." şeklinde konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Buna göre Mersinde fay hattı bulunmuyor fakat Mersin etrafında yer almakta olan fay hatları nedeniyle etki altında kalıyor.