Üye Girişi
Haberler

Merkezi atama ne zaman? KPSS-2024/1 tercih kılavuzu! KPSS/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024/1 KPSS merkezi atama süreci için adaylar bu ay içinde tercihlerini yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kamu kurumlarına memur alımı için başvuru süreci başlayacak. Adaylar merakla merkezi atama sürecini araştırıyor. Peki, merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS-2024/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2024/1 KPSS merkezi atama süreci için adaylar bu ay tercihlerini yapacak. KPSS-2024/1 tercih kılavuzu! ÖSYM' tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak, merkezi atama ne zaman gerçekleşecek? sorularının cevabına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS 2024/1 kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar için 1. yerleştirme başvurularının 11-18 Temmuz tarihleri arasında alınması planlanıyor. KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı.

Merkezi atama ne zaman? KPSS-2024/1 tercih kılavuzu! KPSS/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin kılavuzu paylaşmasıyla birlikte branşlar, kadrolar ve kontenjanlar gibi detaylar netleşecek.

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Memur Ösym KPSS Gündem Eğitim Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Aile tartışmasında cinayet! Oğlunun yaralandığını gören anne, eşini demir sopayla öldürdü

Aile tartışmasında cinayet! Oğlunun yaralandığını gören anne, eşini demir sopayla öldürdü

 Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz! İzzet Eren kurşunlanarak öldürüldü

Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz! İzzet Eren kurşunlanarak öldürüldü

 İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title