Merkezi atama ne zaman? KPSS-2024/1 tercih kılavuzu! KPSS/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2024/1 KPSS merkezi atama süreci için adaylar bu ay tercihlerini yapacak. KPSS-2024/1 tercih kılavuzu! ÖSYM' tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak, merkezi atama ne zaman gerçekleşecek? sorularının cevabına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS 2024/1 kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar için 1. yerleştirme başvurularının 11-18 Temmuz tarihleri arasında alınması planlanıyor. KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı.

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin kılavuzu paylaşmasıyla birlikte branşlar, kadrolar ve kontenjanlar gibi detaylar netleşecek.

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