Merkezi atama ne zaman? KPSS-2024/1 tercih kılavuzu! KPSS/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
2024/1 KPSS merkezi atama süreci için adaylar bu ay içinde tercihlerini yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kamu kurumlarına memur alımı için başvuru süreci başlayacak. Adaylar merakla merkezi atama sürecini araştırıyor. Peki, merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS-2024/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
2024/1 KPSS merkezi atama süreci için adaylar bu ay tercihlerini yapacak. KPSS-2024/1 tercih kılavuzu! ÖSYM' tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak, merkezi atama ne zaman gerçekleşecek? sorularının cevabına haberin devamında ulaşabilirsiniz.
MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
KPSS 2024/1 kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar için 1. yerleştirme başvurularının 11-18 Temmuz tarihleri arasında alınması planlanıyor. KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı.
KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin kılavuzu paylaşmasıyla birlikte branşlar, kadrolar ve kontenjanlar gibi detaylar netleşecek.
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