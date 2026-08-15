Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la ilgili 'görevden alındı' yalanı! Sahte reklamlarla dijital itibar suikastı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan hakkında son dönemde sosyal medya ve internet haber sitelerinde yayılan “görevden alındı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Asılsız iddianın, kullanıcıları sahte internet sayfalarına yönlendiren organize bir reklam kampanyasıyla yaygınlaştırıldığı tespit edildi.

SAHTE HABER REKLAMLARIYLA TRAFİK ÇEKİLİYOR

Tespit edilen örneklerde “FATİH KARAHAN KOVULDU” başlıklı reklam bantlarının yüksek ziyaretçi trafiğine sahip internet haber sitelerinin reklam alanlarında gösterildiği belirlendi.

Söz konusu reklamların doğrudan bu internet sitelerinin altyapısından yayınlanmadığı, üçüncü taraf reklam ağları üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığı ifade edildi.

Reklamların engellenmesinin ardından dolandırıcılık ağı tarafından yeni internet adresleri oluşturularak benzer içeriklerin yeniden reklam ağına sokulduğu aktarıldı.

YURT DIŞI KAYNAKLI ALTYAPI ŞÜPHESİ

Kullanıcıların yönlendirildiği bazı bağlantıların “.sbs” uzantılı alan adlarını kullandığı görüldü. Uzun ve şifreli parametreler içeren adreslerin, kullanıcıları takip eden ve farklı kaynaklardan gelen trafiği farklı sayfalara yönlendiren otomatik sistemlerde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Alan adları ve sunucu altyapısına ilişkin bulguların, kampanyanın Türkiye dışındaki kaynaklar üzerinden yürütüldüğüne işaret ettiği belirtildi.

YÜKSEK TRAFİKLİ SİTELER HEDEF ALINIYOR

Kampanyada kamu personeline yönelik internet siteleri ile yüksek ziyaretçi trafiğine sahip haber platformlarının reklam alanlarının hedeflenmesi dikkat çekti.

Bu sitelerin geniş kullanıcı kitlelerine ulaşması ve reklam alanlarının büyük bölümünde programatik reklam sistemlerinin kullanılması, dolandırıcılık kampanyaları açısından önemli bir erişim imkanı sağlıyor.

Aynı reklam ağının farklı dönemlerde farklı isim ve başlıklar kullanarak benzer yöntemlere başvurduğu, reklamlar engellendiğinde ise yeni alan adları üzerinden kampanyayı sürdürdüğü değerlendiriliyor.

KARAHAN GÖREVİNİN BAŞINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi kayıtlarına göre Fatih Karahan, 3 Şubat 2024'te Merkez Bankası Başkanı olarak göreve başladı ve görevini sürdürüyor.

Karahan’ın görevden alındığına ilişkin Resmi Gazete’de veya Merkez Bankası’nın resmi kanallarında herhangi bir karar ya da açıklama yer almıyor.