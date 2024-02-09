Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş hayatı ve biyografisi!

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MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

Doğum: 5 Nisan 1967 (56 yaşında), Mardin, Türkiye

1990'da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı.

Beştaş, Kobani Olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında 30 Ocak 2017'de gözaltına alındı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 22 Nisan 2017'de yapılan ilk duruşmada tahliye edildi. Milletvekili adayı olduğu Erzurum ilinde 2023 yılında bir trafik kazası geçirdi ve hafif atlatmayı başardı.