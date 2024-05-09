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Menkul kıymet tesisi nedir, ne anlama gelir?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. TCMB, kredi büyümesini sınırlayıcı zorunlu karşılık uygulamasında da değişiklik yaptı. Peki, Menkul kıymet tesisi nedir, ne anlama gelir?

Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Kurumun makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, Merkez Bankası'nın, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi. Peki, Menkul kıymet tesisi nedir, ne anlama gelir?

MENKUL KIYMET TESİSİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Duyuruda, "6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır." denildi.

TCMB'nin 6 Nisan'daki duyurusunda, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın da sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmişti.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASI DA DEĞİŞTİ

Merkez Bankası, kredi büyümesini sınırlayıcı zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gitti. Merkez Bankası'nın belirleyeceği bilanço oranlarına göre verdiği kredi az olan bankalar bu sınırdan etkilenmeyecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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