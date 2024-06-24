Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor?

Menengiç kahvesi, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen bir kahve türüdür. Menengiç kahvesi nasıl pişirilir, tarifi nedir ve faydaları neler olduğu merak ediliyor. Menengiç, halk arasında "çitlembik" olarak da bilinir. Bu meyveler toplanıp kurutulduktan sonra kavrulur ve öğütülerek kahve haline getirilir. Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizdedir…

MENENGİC KAHVESİ NEDİR?

Menengiç kahvesi, Pistacia terebinthus ağacının meyvelerinden elde ediliyor. Menengiç, halk arasında "çitlembik" olarak da biliniyor. Bu meyveler toplanıp kurutulduktan sonra kavruluyor ve öğütülerek kahve haline getiriliyor. Menengiç kahvesi, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen bir tür kahvedir.

MENENGİÇ KAHVESİFAYDALARI NELER?

Antioksidan Kaynağı: Menengiç kahvesi, güçlü antioksidanlar içeriyor ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor. Sindirim Sistemi: Sindirimi kolaylaştırır ve mide rahatsızlıklarını hafifletir. Solunum Yolu: Solunum yollarını açıcı özelliği sayesinde öksürük ve soğuk algınlığı gibi sorunlara iyi gelir. Bağışıklık Sistemi: İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol: Düşük kolesterol içeriği ile kalp sağlığını destekler ve kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Stres Azaltıcı: Sinirleri yatıştırıcı etkisi ile stres ve anksiyeteyi azaltır.

MENENGİÇ KAHVESİ NASIL YAPILIYOR?

Menengiç kahvesi yapmak oldukça kolay ve geleneksel Türk kahvesine benzer şekilde hazırlanır.

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı menengiç kahvesi

1 fincan süt

1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı:

Hazırlık: Bir cezveye sütü (veya suyu) dökün. Şeker eklemek istiyorsanız bu aşamada ekleyin.

Menengiç Kahvesi Ekleme: Menengiç kahvesini cezveye ekleyin.

Karıştırma: Kahve tamamen eriyene kadar karıştırın.

Isıtma: Cezveyi ocağa koyun ve orta ateşte karışımı ısıtmaya başlayın. Karıştırmaya devam edin.

Kaynama: Karışım kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve köpüğünü fincana dökün. Daha sonra cezveyi tekrar ocağa koyun ve bir kez daha kaynatın.

Servis: İkinci kaynamadan sonra kahveyi fincana dökün ve servis yapın.