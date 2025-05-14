Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi'nden Uluslararası Düzeyde Etkinlik:

İzmir'in Menemen ilçesi proje okullarından Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi, 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde ev sahipliği yaptığı SHAOFMUN'25 (Model Birleşmiş Milletler Konferansı) ile öğrencilerine küresel ölçekte düşünme, tartışma ve çözüm üretme imkânı sundu.

Etkinlik, İngilizce öğretmeni Ayçin Yıldırımer koordinatörlüğünde, okul idaresinin güçlü desteğiyle planlandı ve uygulandı. Birleşmiş Milletler'in simülasyonu olan bu etkinlikte, öğrencilerin komitelerde sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre kirliliği, kültürel mirasın korunması, gıda israfı gibi günümüz dünyasının kritik sorunları üzerine çözüm odaklı öneriler geliştirmesi hedeflendi.

Geniş Katılım ve Akademik Zenginlik

Açılış töreniyle başlayan konferansa, İzmir'in köklü liseleri ve çevre ilçelerden çok sayıda öğrenci ve danışman öğretmen katıldı. Öğrenciler, BM delegeleri rolünü üstlenerek İngilizce dilinde fikirlerini ifade etme, topluluk önünde konuşma, ikna etme ve eleştirel düşünme becerilerini uygulama fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca, akademik içeriklerin yanı sıra sosyal etkileşim odaklı faaliyetler de yer aldı. Bu yönüyle SHAOFMUN'25, öğrenciler arasında iletişimi artıran, farklı bakış açılarını bir araya getiren çok yönlü bir organizasyon oldu.

Kapanış ve Takdir

Etkinlik, 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen kapanış töreni ile sona erdi. Program sonunda başarılı delegelere çeşitli kategorilerde ödüller takdim edildi, tüm katılımcı öğrencilere sertifikaları verildi.

Konferansın sonunda söz alan Okul Müdürü Şemsettin Ercan, bu değerli etkinliğin gerçekleştirilmesinde özveriyle çalışan koordinatör öğretmen Ayçin Yıldırımer'e, görev alan tüm öğretmenlere ve aktif katılım sağlayan öğrencilere teşekkür ederek,?"Okulumuzda öğrencilerimizi sadece akademik değil, aynı zamanda küresel düşünen, çözüm üreten ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. SHAOFMUN'25 bu hedefin güzel bir yansımasıdır. Emeği geçen herkesi kutluyorum."dedi.

Menemen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Okul İdaresi, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen bu tür vizyoner etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ettiklerini ve SHAOFMUN'25 organizasyonunun Menemen ilçesindeki okulların ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitim vizyonunu bir kez daha gururla ortaya koyduğunu belirttiler.