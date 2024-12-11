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Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi

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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde yürütme adına söz alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sözleri muhalefet sıralarından yükselen 'istifa' sesleri ile kesildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Görüşmeler sırasında yürütme adına söz alarak kürsüye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığının geride kalan yılda gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

YENİDOĞAN ÇETESİ PROTESTOSU

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına konuşmasının bitmesine 1 dakika kala değinen Bakan Memişoğlu'na muhalefet sıralarından tepkiler yükseldi. Bakan Memişoğlu'nun konuşması muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti.

"MADEM ELLERİNDE GİZLİ BELGE VARDI NEDEN YETKİLİ MAKAMLARA VERMEDİLER"

Öte yandan Memişoğlu ise soruşturmaya yönelik, "Konuyu ortaya çıkaran biziz. Madem ellerinde gizli belge vardı iddianame yayınlanana kadar neden yetkili makamlara vermediler" ifadelerini kullandı.

Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
Haberler.com / Umut Halavart - Gündem
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıazad:

Suç bu bakanın değil, Çıkardığı tüm yönetmeliklerle özel hastanelerin önünü açan Fahrettin Koca nindir.

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