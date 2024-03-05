Melsum Erdost kimdir? Melsum Erdost kaç yaşında, şarkıları neler? soruları gündeme geliyor. İstanbul Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldığı bilinen Erdost'un hayatı merak ediliyor. Melsum Erdost kimdir? Melsum Erdost kaç yaşında, şarkıları neler? Detaylar haberimizdedir…

MELSUM ERDOST KİMDİR?

Melsum Erdost, İstanbul Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldıktan sonra sesini Ben Söylerim adlı şarkı yarışmasıyla duyurdu. Fox TV'de yayınlanan bu yarışma sayesinde hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkilemeyi başardı. Daha önce O Ses Türkiye yarışmasına da katılan Melsum Erdost, 1996 yılında İstanbul'da doğmuş olup, baba tarafından Karslıdır ve İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşamını sürdürmektedir.