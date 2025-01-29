Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz sene Paris'te yaptığı düğün ile dillerden düşmemişti. Sessiz sedasız bir düğünle dünyaevine giren ünlü oyuncu, en son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada da dikkat çekti. Peki, Melisa Aslı Pamuk hamile mi, bebeğin cinsiyeti nedir?

MELİSA ASLI PAMUK HAMİLE Mİ?

Nikahtan aylar sonra ünlü makyaj sanatçısı Serhat Şen'in Bakü'deki tanıtımında boy gösteren ünlü oyuncu, bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etmeye çalışmıştı. Çıkan söylentilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melisa Aslı Pamuk, bebek müjdesini karnını gösteren bir fotoğrafla duyurmuştu. Ünlü oyuncu, şimdilerde ilk çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.

Melisa Aslı Pamuk

MELİSA ASLI PAMUK'UN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde eşi Yusuf Yazıcı ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti ise erkek.

Melisa Aslı Pamuk