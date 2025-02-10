Melike Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Melike Güner hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar dizisindeki oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Melike Güner, o zamanlardan süregelen arkadaşı Yasemin Özilhan ile yıllar sonra bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan ünlü ikili, kısa süre içerisinde gündem olurken Melike Güner'in hayatı gündem oldu. Peki, Doktorlar Zenan Melike Güner kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, Melike Güner hakkında merak edilenler…

MELİKE GÜNER KİMDİR?

2 Haziran 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melike Güner, Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli'dir. 14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizisinde oynamıştır. Dizide Zenan rolüyle tanınmıştır. Doktorlar dizisinde oynayan Bekir Aksoy'la beraber olmuş, hatta bu beraberlik evliliğe kadar gitmiştir. Sonradan ayrılmışlardır. Ayrıca yardımcı yönetmenlik de yapmıştır. 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katılmıştır. Aynı zamanda ünlü oyuncu 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.

Melike Güner ve çocukları

MELİKE GÜNER EVLİ Mİ?

Melike Güner, 21 Haziran 2013 tarihinde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt ile evlenmiştir. Çift, uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürmektedir. 6 Mayıs 2015 tarihinde biri kız, biri erkek olmak üzere ikiz çocukları dünyaya gelmiştir.

Melike Güner ve Yasemin Özilhan paylaşımı

MELİKE GÜNER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2000 - Hayat Bağları (Gül)

2001 - Dadı (Vildan)

2001 - Vay Anam Vay (Melike)

2002 - Mahallenin Muhtarları (Çağla)

2002 - Gülbeyaz (Ayşegül)

2002 - Ekmek Teknesi (Sonay)

2005 - Ödünç Hayat (Mine)

2005 - Tombala (Meryem)

2006 - Kızlar Yurdu (Zeynep)

2006 - Doktorlar (Zenan Birtan)

2010 - Kılıç Günü (Şeyma)

2011 - İffet (Betül)

2012 - Merhaba Hayat (Zenan Parlar)

2013-2014 - Böyle Bitmesin (Gülizar)

2021 - Yalancılar ve Mumları (Şerife)

2023-2024: Ömer (Çiçek)

Yakında: Sustalı Ceylan (Mukadder)

Melike Güner

MELİKE GÜNER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2000 - Haydarpaşa'da Bir Varmış Bir Yokmuş (Konuk)

2005 - Tarlada Açan Çiçekler (Hanım)

2005 - Organize İşler (Yosun)

2005 - Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (Melike)

2011 - İncir Reçeli (Duygu)

2011 - Labirent (Bahar)

Tiyatro oyunları

2004 - Salaklar Sofrası

2007 - İnkâr Ediyor

2012 - Cam Yapraklar

2012 - Mustafa Adak

2013 - Tavşan Deliği

2016 - Medet

Melike Güner dizileri