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Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı gündeme geliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim ve Mehmet Yalçınkaya'nın biyografisi merak ediliyor. Peki, Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET YALÇINKAYA'NIN KIZI KİM?

Masterchef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkileyen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

"AMAN BABAN GÖRMESİN"

Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude'yi görenler ise çok şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü şefin kızına sosyal medyada "Çok güzelsin", "Güzelliğin şaka mı?", "Aman baban görmesin" şeklinde yorumlar yapılıyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında?

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye'de de Bodrum ve İstanbul'da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirdiği gibi başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde de insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "Culınary" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan cheflerden biridir.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup/Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok Internationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Şu anda TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programında Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında?

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