Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı?

Masterchef Türkiye jüri üyesi Mehmet Şef ( Mehmet Yalçınkaya ) kopan parmaklarıyla ilgili ilk kez konuştu. İzleyicilerinin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi gösterdiği programda Mehmet Şef'in eli gündem oldu. Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı?

MEHMET YALÇINKAYA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Doğum: 21 Ocak 1974 (50 yıl yaşında), Bolu

Çocukları: Sude Yalçınkaya, Emre Yalçınkaya, Utkan Yalçınkaya

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.