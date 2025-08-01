Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Mehmet Tunç'un cezası kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mehmet Tunç'un cezası "yaşlılık hali" gerekçesiyle kaldırıldı. Böylece, 1938 doğumlu Tunç'un hapiste geçireceği kalan cezası sona ermiş oldu. Peki, Mehmet Tunç kimdir? FETÖ'cü Mehmet Tunç serbest mi bırakıldı?

MEHMET TUNÇ KİMDİR?

2016 yılındaki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aktif görevde bulunan Mehmet Tunç, darbeci askerlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ'CÜ MEHMET TUNÇ SERBEST Mİ BIRAKILDI?

1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Adli Tıp Kurumu'nun raporu doğrultusunda Tunç'un "kocama hali" (ileri yaş durumu) nedeniyle cezası kaldırıldı.

Karar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin 16. fıkrası uyarınca verildi. Bu madde, Cumhurbaşkanı'na bazı durumlarda mahkûmların cezalarını kaldırma yetkisi tanımaktadır.