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Mehmet Şimşek istifa etti mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa mı edecek?

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Mehmet Şimşek istifa etti mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa mı edecek?
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Mehmet Şimşek istifa etti mi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa mı edecek soruları gündemdeki iddiaların ardından araştırılmaya başlandı. Şimşek’in görevinden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edip etmediği ve görevinden ayrılacağı yönündeki iddialar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik doğrulanmış bir bilgi bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Şimşek hakkında yayımlanan bazı iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa edeceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yayılan istifa iddialarının ardından gözler Bakan Şimşek'in yapacağı açıklamaya çevrildi. Şimşek, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamayla görevinden ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde hakkında gündeme getirilen istifa iddialarına açıklık getirdi. Şimşek, görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna doğrudan mesaj verdi.

Bakan Şimşek'in açıklamasıyla birlikte "Mehmet Şimşek istifa etti mi?", "Mehmet Şimşek istifa mı edecek?" ve "Hazine ve Maliye Bakanı görevinden ayrılacak mı?" soruları da yanıt buldu.

"İSTİFA İDDİALARI ASILSIZDIR"

Mehmet Şimşek, kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şimşek, yaptığı açıklamada, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek ayrıca kamuoyunun spekülatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, bu tür iddiaların Türkiye'nin ekonomik istikrarını hedef aldığını ifade etti.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA EDECEK Mİ?

Şimşek'in açıklaması, görevinden ayrılacağı yönündeki iddialara ilişkin doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı, istifa edeceği yönündeki iddiaları açık şekilde reddetti.

Bu açıklamanın ardından Mehmet Şimşek'in görevinden istifa edeceğine yönelik iddiaların doğrulanmış bir dayanağı bulunmadığı görüldü. Bakan Şimşek, görevine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara açıklık getirerek istifa haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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