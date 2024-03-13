Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç nereli? Detaylar haberimizdedir…

Mehmet Sait Kılıç, 1962 yılında Oğuzeli'nde doğdu ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Eğitimine devam ederek 1984 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğretmenlik kariyerine adım atan Kılıç, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman illerinde öğretmenlik yaparak deneyim kazandı. Daha sonra, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını aldı ve Milli Eğitim Bakanlığı sınavını kazanarak Gaziantep'te Eğitim Müfettişi olarak görevine başladı.

2018 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Kılıç, eğitim müfettişi olarak da görev yaptı. Ayrıca, birçok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk, üyelik ve yöneticilik yaparak topluma hizmet etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Konsey Üyeliğine seçilen Mehmet Sait Kılıç, halen bu görevini sürdürmektedir.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak seçilen Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak seçilen Kılıç, önceki döneme kıyasla daha büyük bir destekle ikinci hizmet dönemine başladı. Mehmet Sait Kılıç, evli ve dört çocuk babasıdır.