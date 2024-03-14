Mehmet Önder Mutlu kimdir? CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı ise Mehmet Önder Mutlu. Mehmet Önder Mutlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET ÖNDER MUTLU KİMDİR?

1985 yılında Muş'a bağlı Korkut ilçesinde doğdu. Babası Muş annesi ise Bitlislidir. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve sonrasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2011 yılından bu yana sivil toplum kuruluşları içerisinde yöneticilik yapmakta. 2011-2019 yılları arasında Bursa Muş İl Derneği'nde genel sekreterlik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Muş Dernekleri Federasyonu tüzüğünü hazırlayarak federasyonun kurulmasında görev aldı. 2020-2021 yılları arasında Bursa Muş İl Der' in Başkanlığı'nı üstlendi. Daha sonra Bursa Muş Dernekleri Federasyonu Başkanlığı görevini yaptı. 2023 genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 2. Bölgede milletvekili adayıydı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.