Mehmet Naci Efe kimdir? SADAT Mehmet Naci Efe hayatı ve biyografisi - Haberler

Mehmet Naci Efe kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına dayanarak, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" açıklamasının yankıları sürüyor. Gözler, seçim öncesinde "iç karışıklık" çıkaracağı yönünde iddialarda bulunulan SADAT'a çevrildi. Yöneltilen sorulara yanıt veren Mehmet Naci Efe kimdir?

MEHMET NACİ EFE KİMDİR?

BirGün'den İsmail Arı'ya konuşan SADAT'ın ortaklarından ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Naci Efeyurtdışındaki faaliyetlerinin Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.

"Silahlı gruplara eğitim veriyor musunuz?" sorusuna, "İnternet sitemizde öyle yazsa da vermiyoruz" yanıtını veren Efe, sözlerine şöyle devam etti:

"İnternet sitesinde eğitim verildiği yazsa da eğitim vermiyoruz. ASELSAN'ın, Makina Kimya Endüstrisi'nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz."

"SİLAHLARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ONAY VERDİĞİ ÜLKELERE SATIYORUZ"

SELSAN ve Makine Kimya'nın ürettiği silahları ve mühimmatları neden doğrudan satılmadığını ve SADAT'ın aracılık yaptığı yönündeki soruya yanıt veren Mehmet Naci Efe, "ABD'nin böyle 77 tane şirketi var. Türkiye'de böyle şirketler var ama bir şekilde SADAT'ın üzerine gidiliyor. Mesela Suudi Arabistan beş tane Amerikan şirketinden hizmet alıyor. Örneğin; bir müttefik ülke bizden teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na yazıyoruz, 'Bu ülke bizden teklif istedi' diyoruz. 'Tamam, sıkıntı yok' denirse, örneğin MKE'nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz. Sonra 'Ben bunu nasıl kullanacağım?' diye sorduklarında da anlatıyoruz." dedi.

AKŞENER'İN İDDİALARINI YANITLADI

"İYİ Parti Lideri Meral Akşener SADAT'ın Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu iddia etmişti. Yurtiçinde ve yurtdışında silahlı veya silahsız eğitimler veriyor musunuz?" sorusunu ise, "Türkiye'de ve dünyada herhangi bir ülkede eğitim vermedik ve verilmeyecek de. Bu bizim işimiz değil çünkü. Biz sadece danışmanlık ve proje firmasıyız. Projeyi hazırlarız, 'Bunu buradan alacaksınız, bunun kullanımı bu şekilde oluyor, atış alanlarını böyle, eğitim alanlarınız şu şekilde kurun' deriz." şeklinde yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU BİZİ ARASAYDI 'BAŞ TACISINIZ' DEYİP KAHVE ISMARLARDIK"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne gelmesiyle ilgili sorulan, "Neden Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediniz, görüşmediniz?" sorusuna, "Ben yönetim kurulu üyesiyim. Beni arayan olmadı, Başkanı arayan olmadı, Adnan paşayı (Tanrıverdi) arayan olmadı… Başkan (Kılıçdaroğlu) bizi arasa, biz 'Baş tacısınız' deriz. Alırız içeriye kahve ısmarlarız… Arasalar ilk önce ben giderim." dedi.

"HAKKIMIZDA HİÇBİR SORUŞTURMA AÇILMADI"

10 yıl önce kurulan SADAT ile ilgili iddialarla ilgili konuşan SADAT ortaklarından Efe, "10 yıldır bir kişi bir belge göstermedi. Bizim kapımız yargıya, emniyete ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara açık… Hakkımızda hiçbir soruşturma açılmadı. 10 yıldır yazılıyor çiziliyor, biz de dava açıp hepsinden tazminat alıyoruz. Biz yerli, milli ve vatanseverlerden oluşan bir ekibiz ve ticaret yapıyoruz." diye konuştu.

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