Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan adayı ise Mehmet Mavi. Mehmet Mavinereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET MAVİ KİMDİR?

Mehmet Mavi, 1969 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Babası Niyazi Mavi ve annesi Durdane Mavi'nin oğludur. Baklalı İbrahim Taner'in torunu ve Hidayet Taner'in yeğenidir. İlköğretimini Erdemli Akdeniz'de, ortaöğretimini ise Erdemli Lisesi'nde tamamladı. Askerlik hizmetini 1991-1992 yılları arasında Ankara Zırhlı Birlikler Tümeni Destek Kıtası Karargah Bölüğü'nde gerçekleştirdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1996 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Mehmet Mavi, şu anda aynı üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1992 yılında Erdemli Belediyesi'nde başlayan Mavi, daha sonra Nobel İlaç Sanayi A.Ş. ve Philip Morris/Europen Tobacco A.Ş. gibi önemli şirketlerde görev almıştır. 2010-2016 yılları arasında Güneysi İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve sonrasında Royal Tobacco A.Ş.'de çalışmıştır. Şu anda merkezi Mersin'de bulunan Atlas Tobacco A.Ş.'de genel müdür olarak görev yapmaktadır.

Erdemli'de köklü ve büyük bir aile olan Mavi ve Mavioğlu ailesinin bayrağını taşımak isteyen Mehmet Mavi, amcaoğlu olan CHP Milletvekili Oral Mavioğlu'nun izinden giderek Erdemli Belediye Başkanlığı'na aday olmuştur. Mehmet Mavi, mütevazi kişiliğiyle, aile, başarı, inanç, hırs ve kariyer basamaklarını atlamış; girişimci, araştırmacı, inovatif kimliğiyle çalışma hayatında başarılar elde etmiş bir iş adamıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.