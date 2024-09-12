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Mehmet Kökcü kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü kaç yaşında, nereli?

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İZMİR'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü (50), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Kökcü kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü kaç yaşında, nereli?

İzmir'in Menemen ilçesinde spor faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 50 yaşındaki Kökcü'nün cenazesi memleketi Malatya'ya getirildi ve burada düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Malatya Valisi, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Kökcü kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KÖKCÜ KİMDİR?

İZMİR'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü (50), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Menemen ilçesi 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Köcü, spor faaliyeti sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kökcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mehmet Kökcü'nün cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Malatya'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kökcü'nün kızı İrem ve oğlu Ahmet Eren, babalarının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Mehmet Kökcü şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kalp Krizi Malatya Menemen İzmir

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