Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, yeni köpeğiyle çekilen karesini paylaşarak adının "Bozo" olduğunu açıkladı. Bu tercih dikkat çeken bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bozo, Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adı.

KÖPEĞİNİN ADI "BOZO"

Torreira, Galatasaray'ın tesislerinde köpeğiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak üzerine "Bozo" yazdı. Uruguaylı futbolcunun köpeğine verdiği isim, Devrim Özkan detayı nedeniyle dikkat çekti.

DEVRİM ÖZKAN DETAYI

Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adının da Bozo olması, isim tercihinin tesadüf olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Torreira'nın ismi neden tercih ettiğine ilişkin herhangi bir açıklaması ise bulunmuyor.