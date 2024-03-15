Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli?
Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli? 1959 yılında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde doğan Mehmet İhsan Tahmazoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı ve 1982'de Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gaziantep- Şahinbey Beelediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu oldu. Peki, Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli?
MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU KİMDİR?
- 1959 yılında Gaziantep ili Şahinbey İlçesinde doğdu.
- İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulu'nda, orta ve lise tahsilini Atatürk Lisesi'nde tamamladı.1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
- 1983-1984 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yerine getirdi.
- İş hayatına 1984 yılında mali müşavir olarak başladı. Bir süre ticaretle uğraştı. 1999 yılından itibaren yeminli mali müşavir olarak çalıştı.
- 20 yıldan bugüne kadar birçok sivil toplum örgütünde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı.
- Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'nin kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak başladı. 5 yıl il başkan yardımcılığı, siyasi ve hukuk İşleri başkanlığı yaptı.
- Ak Parti'den 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 8.sıra milletvekili adayı oldu.
- 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Şahinbey Belediye Başkanlığı'na seçildi.
- 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığı'na seçildi.
- Mehmet İhsan Tahmazoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.