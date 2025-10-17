Haberler

Mehmet Güzelbeyoğlu kimdir? Arif Erkin'in oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mehmet Güzelbeyoğlu kimdir? Arif Erkin'in oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Mehmet Güzelbeyoğlu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun oğludur. Sanat dünyasında babasının izinden giderek, ekran önünde değil arka planda yer almayı tercih etmiş bir isimdir. Peki, Mehmet Güzelbeyoğlu kimdir? Arif Erkin'in oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Türk tiyatrosunun efsane ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ardında, sahnenin dışında farklı bir yolculuk sürdüren bir isim var: Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu. Kamera önünde olmayı tercih etmeyen, ama kaleminin gücüyle ekranlara dokunan Mehmet'in hayatı ve kariyeri, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Mehmet Güzelbeyoğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun oğludur. Reklamcılık ve senaryo yazarlığı alanlarında profesyonel olarak çalışmakta, ekran önünde değil arka planda üretken bir kariyere sahiptir. Özellikle televizyon dizileri ve sinema filmleri için senaryolar yazmıştır.

Kamuoyunda özel hayatını gözlerden uzak tutmasıyla bilinen Mehmet, sanat dünyasında daha çok senarist kimliğiyle tanınır.

MEHMET GÜZELBEYOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Güzelbeyoğlu'nun doğum yılı ve yaşı hakkında kamuoyuna net bir bilgi paylaşılmamıştır. Özel hayatını medyadan uzak tutması nedeniyle doğum tarihi, yaş gibi kişisel bilgileri bilinmemektedir.

MEHMET GÜZELBEYOĞLU NERELİ?

Mehmet Güzelbeyoğlu'nun doğum yeri ve memleketi hakkında resmi veya açık kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak babası Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Gaziantep kökenli olduğu bilinmektedir.

MEHMET GÜZELBEYOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Güzelbeyoğlu, reklamcılık sektöründe çalışmakta ve aynı zamanda senaryo yazarlığı yapmaktadır. Televizyon dizileri ve sinema filmleri için senaryolar kaleme almakta, sektörde önemli yapımlarda katkı sağlamaktadır. Kamera arkasında kalarak profesyonel hayatını sürdürmektedir.

MEHMET GÜZELBEYOĞLU KARİYERİ

Mehmet Güzelbeyoğlu, kariyerine özellikle senarist olarak başlamış ve Türk televizyonlarının sevilen dizileri ile sinema filmlerinde önemli projelere imza atmıştır. Senarist olarak yer aldığı yapımlar arasında "Avlu" (2018), "Aşk ve Gurur" (2017) gibi televizyon dizileri ve kült sinema filmi "Propaganda" (1999) bulunmaktadır. Sanat dünyasında daha çok senaryo yazarı ve reklamcı olarak tanınır.

ARİF ERKİN KİMDİR?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935'te Gaziantep'te doğmuş, tiyatro, sinema ve müzik alanında çok yönlü bir sanatçıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık mezunu olan Arif Erkin, aynı zamanda müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist olarak görev yaptı.

Gençlik yıllarında tiyatroya amatör olarak başlayan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. 30 yıl İstanbul Belediyesi'nde bürokratlık yaptıktan sonra emekli oldu. En çok "İkinci Bahar" ve "Yabancı Damat" dizilerindeki rolleriyle tanındı. 16 Ekim 2025'te 90 yaşında vefat etti.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
