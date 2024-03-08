Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı ise Mehmet Doğanay oldu. Mehmet Doğanay kimdir? Mehmet Doğanay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET DOĞANAY KİMDİR?

Mehmet Doğanay'ın kimliği hakkında henüz kesin bilgilere ulaşılamamış olsa da, CHP'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kendisinin Güdül ilçe başkanı olduğu belirtilmiştir. Ancak, detaylı biyografik bilgiler şu anda mevcut değildir.