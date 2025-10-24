Mehmet Daniş kim, hangi partiden? Yeni RTÜK başkanı seçildi

Mehmet Daniş kimdir, nerelidir? RTÜK'te yapılan seçim sonucunda yeni başkan belli oldu. Üst Kurul üyeleri, görev süresi dolan Ebubekir Şahin'in yerine yeni başkan seçimi için toplandı.

RTÜK BAŞKANI KİM OLDU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan toplantı sonucunda, başkanlık görevine Mehmet Daniş seçildi. 23 Ocak 2019'dan bu yana dört kez RTÜK Başkanı seçilen Ebubekir Şahin'in görev süresinin tamamlanmasının ardından yapılan seçimde, Üst Kurul üyeleri yeni yönetimi belirledi. Başkanlık görevine Mehmet Daniş getirilirken, başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi.

Yeni başkan Mehmet Daniş, görevi devraldığı Ebubekir Şahin'e teşekkür ederek yaptığı konuşmada, RTÜK'e kazandırdığı vizyon ve çalışma disiplini için Şahin'e minnettarlığını dile getirdi. Daniş, konuşmasında RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacaklarını ifade etti. Görev değişimi, 24 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşti.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) saflarında başlayan Daniş, 22., 23. ve 24. Dönemlerde Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Milletvekilliği süresince TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Daniş, ayrıca 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yasama döneminde birçok kanun teklifinin hazırlık sürecinde yer alan Daniş, 27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek görevine başladı. 24 Ekim 2025 tarihinde yapılan oylamada RTÜK Başkanlığına seçilen Daniş, bu görevi Ebubekir Şahin'den devraldı.

MEHMET DANİŞ HANGİ PARTİLİ?

Mehmet Daniş, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üyesi olarak uzun yıllar siyaset yaptı. AK Parti'den Çanakkale milletvekili olarak üç dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Parti bünyesindeki yasama ve komisyon çalışmalarında etkin bir rol üstlendi.

AK Parti hükümetleri döneminde yürütme görevinde de bulunan Daniş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi. Milletvekilliği ve bakan yardımcılığı süreçlerinin ardından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, 2025 yılında RTÜK Başkanı olarak göreve başladı.