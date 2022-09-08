Mehmet Çınar kimdir? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Çınar'ın hayatı ve biyografisi!

Bugün Masterchef dış oyunda Malatya'ya gidecek. Programa konuk olan isimlerden birisi ise Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar oldu. Peki, Mehmet Çınar kimdir? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Çınar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...