Mehmet Büyükekşi aday mı? TFF Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

Mehmet Büyükekşi aday mı? Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi aday olup olmayacağı merak konusu olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylık konusunda kararını verdiği iddia edildi. Peki, Mehmet Büyükekşi aday mı? Detaylar...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ADAY MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldığı öne sürüldü. Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. 18 Temmuz'da yapılacak seçim öncesinde adaylığını resmen açıklayan isimler ise İbrahim Hacıosmanoğlu, Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Uyanık olmuştu.

ADAY OLMA KARARI ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı. Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

KİMLER ADAY OLDU?

İbrahim Hacıosmanoğlu, Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Uyanık, 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler oldu.