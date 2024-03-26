Mehmet Bayram kimdir? CHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayram Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Bayram. Mehmet Bayram nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET BAYRAM KİMDİR?

Doğanşehir ilçesi Erkenek beldesinde 1962 yılında doğan Mehmet Bayram, 1989-1999 ve 2004-2014 yılları arasında toplamda 4 dönem Erkenek beldesinde Belediye Başkanı olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.