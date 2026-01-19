Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Güncelleme:
Show TV, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın görevine son verdi. Erbaş, "'Eski eş' olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" tepkisini gösterdi.

  • Pınar Erbaş, Show TV'deki işine son verildiğini duyurdu.
  • Pınar Erbaş, Show TV Ana Haber Bülteni sunucusuydu.
  • Pınar Erbaş'ın işine son verilmesi, eski eşi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili haberleri sunmaması istenmesi nedeniyle gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Ersoy'u "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "sektörel ve maddi menfaat sağlamak amacıyla suç işlemek" suçlamalarıyla tutukladı. Ersoy, gözaltına alındıktan kısa süre sonra TMSF yönetimindeki Habertürk TV'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı.

PINAR ERBAŞ, 19 ARALIK'TA EKRANDAN ÇEKİLMİŞTİ

Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, eski eşi ve Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Pınar Erbaş ekrandan çekilmişti. 19 Aralık Cuma günü Show TV Ana Haber Bülteni'ni Erbaş yerine Hande Bayraktar sunmuştu.

"GÜCÜM TÜKENDİ" DEMİŞTİ

Pınar Erbaş ekrandan çekilmesinin arsından açıklama yaparak, "Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim." demişti.

PINAR ERBAŞ'IN İŞİNE SON VERİLDİ

Uzun süredir ekranda olmayan Erbaş, Show TV'deki işine son verildiğini duyurdu. Erbaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi. Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. Büyük haksızlık…" dedi.

"ESKİ EŞ OLMANIN GEREKÇE GÖSTERİLMESİNİN..."

Pınar Erbaş'ın paylaşımı şöyle:

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, "eski eş ile ilgili haberleri" sunmam istenmediği için görevime son verildi.

Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi.

Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil.

Büyük haksızlık…

Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, "eski eş" olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum.

15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım.

Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım.

Fakat çok şaşkın ve kırgınım."

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBAYCAN:

Siz Nasıl Kanalsınız SHOW TV , Kınıyorum Sizi. İlgili Spiker Eski Eş ve Uğradığı Haksızlığa Bakın. Böyle Bir İŞ Olur Mu. Size Seyrettiğim Kanal Olarak SHOW TV ye Hakkımı Helal Etmiyorum. İşine Son Verdiğiniz insan Bir Kadın ve Eski Eş , Yıllar Önce Boşan Pınar Hanım ; Siz Kanalı Dava Edin Geri Kalan Yıllarınız Emekliliğe Ne Kadar Kaldı İse Tüm Yıllarınız İçin En Yüksek Tazminat Davası Açın , Hakkınız. Aylık Maaş , Prim , Temettü , İkramiye ve Hediye Olan Ne Hakkınız Var İse İsteyin Lütfen.

