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Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi!

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Son zamanlarda merak edilmekte olan isimler arasında Mehmed Ali Kağıtçı'da yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Araştırılmakta. Peki, Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi!

Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Sorusu, Mehmed Ali Kağıtçı hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi!

MEHMED ALİ KAĞITÇI KİMDİR?

Mehmed Ali Kâğıtçı Türk kimyager ve kâğıt mühendisidir. Türkiye'de ulusal selüloz ve kâğıt sanayisinin kurulmasındaki önderlik ve öncülük rolü üstlendi ve Türk kâğıt sanayisinin kurucusu oldu. Türkiye'de kâğıt, karton, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı ve sigara kağıdı üretecek ilk fabrikanın 1934 yılında başlayan kuruluş çalışmalarını yürüttü. Sümerbank Kâğıt ve Karton Fabrikası'nı 1941 yılına kadar yönetti.

Sümerbank Selüloz Sanayii Müesesesi'ndeki görevi sona erdikten sonra, 1942 yılında, İstanbul Belediyesi Kimyahanesi Müdürlüğü'ne getirildi. Bu kurumun İstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne dönüşmesinden sonra da Müdürlüğünü yaptı. 1945 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde "Kağıtçılık" dersleri vermeye başladı. 1964 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Emekliliğinde de araştırmalarını sürdürdü ve çeşitli yayınlar hazırladı. 1 Ekim 1982'de emekliliğini geçirdiği Heybeliada' da vefat etti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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