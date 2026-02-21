Haberler

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var
Güncelleme:
İstanbul'da pazar günü kış havası yeniden etkisini gösterecek. Kent genelinde sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yağışın çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde görüleceği, yüksek bölgelerde ise zaman zaman kar yağışına dönüşebileceği tahmin ediliyor.

  • Marmara ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklığı 8 ila 9 derece düşecek.
  • Trakya ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili olacak.
  • İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek ve yağış karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sürpriz kar yağışının ardından hafta sonu için yeni bir soğuk hava dalgası uyarısı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıklarda yaşanacak ani düşüşe dikkat çekerek özellikle pazar günü için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KAR BEKLENİYOR

Hafta sonunun en belirgin meteorolojik gelişmesi sert sıcaklık düşüşü olacak. Prof. Dr. Şen'in değerlendirmelerine göre, yarın Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı 8 ila 9 derece birden azalacak. Bu düşüşle birlikte Trakya ve Batı Karadeniz'de kar yağışının yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KIŞ KOŞULLARI GERİ GELİYOR

İstanbul'da da pazar günü kış şartları yeniden hissedilecek. Megakentte sıcaklığın 6 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, yağışın genel olarak karla karışık yağmur şeklinde görüleceği; yüksek kesimlerde ise yer yer kara dönüşebileceği öngörülüyor.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
