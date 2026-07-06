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Koruma altındaki yaban keçisini vurdu, 1 milyon 276 bin ceza kesildi

Koruma altındaki yaban keçisini vurdu, 1 milyon 276 bin ceza kesildi
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişiye toplam 1 milyon 276 bin 278 lira idari para ve tazminat cezası kesildi. Yaralı keçi tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini av tüfeğiyle vurarak yaraladığı belirlenen kişiye 1 milyon 276 bin 278 lira idari para ve tazminat cezası uygulandı. Araç içerisinde yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alınırken, kaçak avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyünde meydana geldi. Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki bir yaban keçisinin avlandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan kontrollerde, av tüfeğiyle vurularak yaralanan yaban keçisi bir araç içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, yaban keçisinin sol arka bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan hayvan, tedavisinin sürdürülmesi ve yeniden doğal yaşamına kazandırılması amacıyla DKMP Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yürütülen inceleme sonucunda yaban keçisini vurduğu tespit edilen şüpheli şahsa koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, avlanma dönemi dışında avlanmak, avcılık belgesi olmadan avlanmak ve haznesi iki fişekle sınırlandırılmamış yivsiz av tüfeği kullanmak suçlarından 26 bin 278 lira idari para cezası kesildi. Koruma altındaki yaban hayatına verdiği zarar nedeniyle şüpheli hakkında ayrıca 1 milyon 250 bin lira tazminat uygulanırken, kesilen cezanın toplamı 1 milyon 276 bin 278 liraya ulaştı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü yetkilileri, nesli ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan koruma altındaki türlere yönelik kaçak avcılığa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşlardan da yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetleri güvenlik güçleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirmeleri istendi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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