İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Megakent İstanbul'a su sağlayan Sazlıdere Barajı'ndaki su seviyesi düşünce kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı. Barajda toprağın kuraklık nedeniyle parçalara ayrıldığı görülürken, su seviyesi yüzde 17,32'ye düşen Sazlıdere Barajı'nde ortaya çıkan eski köy evlerinin kalıntıları havadan çekilen görüntülere yansıdı.

  • İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 17,81 seviyesine inerek son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı oldu.
  • Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 17,32 seviyesine düştü ve suyun çekilmesiyle eski köy evleri ortaya çıktı.
  • İstanbul'daki barajlardan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2,4, Pabuçdere Barajı'nın ise yüzde 2,5 oldu.

Megakent kurak bir sonbahar geçirirken, İstanbul barajlarında ise sular çekiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,81 seviyesine inerek, bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki doluluk oranı 2024'te yüzde 35,2 , 2023'te yüzde 51,89 , 2022'de yüzde 33,58 ve 2021'de ise yüzde 47,44 olmuştu.

SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ ESKİ KÖY EVLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sazlıdere Barajı'nda havadan çekilen görüntüler, baraj gölünün büyük bölümünde suyun çekildiğini ortaya koydu. Su seviyesinin gerilemesiyle birlikte baraj sahasında daha önce su altında kalan eski köy evlerinin belirgin şekilde ortaya çıktığı görüldü. Güncel İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 17,32 seviyesine kadar düşmüş durumda. Kuraklık nedeniyle barajın ortasında adacıklar ortaya çıkarken, kirletilen baraj çevresi de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli Barajı: Yüzde 13,2
  • Darlık Barajı: Yüzde 27,81
  • Elmalı Barajı: Yüzde 53,91
  • Terkos Barajı: Yüzde 20,47
  • Alibey Barajı: Yüzde 12,69
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18,77
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,02
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 31,83
  • Kazandere Barajı: Yazde 2,4
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,5

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
