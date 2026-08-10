Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control

İş dünyası, pazarlama ekosistemi ve yaratıcı endüstrilerin buluşma noktalarından biri olan Meetup Istanbul, 2026 yılındaki ana temasını "Beyond Control" olarak duyurdu. 13 Ekim'de UNIQ İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte; değişen iş yapış biçimleri, teknolojiyle dönüşen karar mekanizmaları ve geleceğin liderlik anlayışı "kontrol" kavramı ekseninde değerlendirilecek.

MEETUP İSTANBUL BU YIL KONTROLÜN ÖTESİNDEKİ DÜNYAYA ODAKLANIYOR

2015 yılından bu yana Türkiye'den ve dünyanın farklı noktalarından iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Meetup Istanbul, 10. yılında katılımcılarına ilham veren konuşmaların ötesine geçen çok yönlü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yeni nesil iş modelleri, yapay zekâ, veri odaklı dönüşüm, insan odaklı teknolojiler, sürdürülebilirlik ve geleceğin organizasyon yapıları gibi başlıkların ele alınacağı etkinlikte; ana sahne oturumlarının yanı sıra workshop'lar, sertifika programları ve networking alanları da katılımcıları bekliyor.

BEYOND CONTROL İLE DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ GERÇEKLERİ KONUŞULACAK

Bu yılın teması Beyond Control, günümüz dünyasında kontrolün artık tek bir kişi, kurum ya da sistemin elinde bulunan bir güç olmaktan çıktığı gerçeğinden hareket ediyor. Yapay zekânın hızlandırdığı dönüşüm, değişen tüketici beklentileri, çok katmanlı organizasyon yapıları ve hızla gelişen teknolojiler karşısında iş dünyasının geliştirdiği yeni refleksleri odağına alan tema; belirsizlik içinde yön bulabilmeyi, değişime uyum sağlayabilmeyi ve veriyi anlamlandırarak harekete geçebilmeyi tartışmaya açıyor.

"KONTROL ETMEKTEN ÇOK UYUM SAĞLAYABİLMEK ÖNEM KAZANIYOR"

Meetup Istanbul'un bu yılki teması hakkında değerlendirmelerde bulunan Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat, "Uzun yıllar boyunca iş dünyasında başarıyı kontrol edebilme kapasitesiyle tanımladık. Oysa bugün görüyoruz ki değişimin hızı, teknolojinin gelişimi ve farklı aktörlerin aynı anda etki oluşturduğu yeni ekosistemler, kontrol kavramını yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Beyond Control temasıyla bu yıl yalnızca geleceğin trendlerini konuşmayacağız; iş dünyasının değişen reflekslerini, liderlik anlayışını ve yeni büyüme dinamiklerini birlikte tartışacağız. Meetup Istanbul'un 10. yılında katılımcılarımıza ilham veren konuşmaların ötesinde, geleceğe dair yeni bakış açıları kazandıracak güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Meetup Istanbul, 10. yılında da pazarlama, teknoloji, girişimcilik ve yaratıcı endüstrilerin önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturarak sektörün geleceğine yön veren fikirleri gündeme taşımayı sürdürecek. Beyond Control temasıyla şekillenen program, katılımcılara yalnızca bugünü değil, geleceğin iş dünyasını da farklı bir perspektiften değerlendirme fırsatı sunacak.