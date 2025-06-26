Mecnun Giasar kimdir? Mecnun Giasar kaç yaşında, nereli? (Fenerbahçe Beko kutlamaları)

Mecnun Giasar kimdir ve kaç yaşında? 1993 doğumlu olan Mecnun Giasar, Almanya'nın Fürth kentinde dünyaya geldi. Genç yaşta başladığı dans kariyerinde dünya çapında tanınan isimlerle çalışarak dikkat çekti. Peki, Mecnun Giasar kimdir? Mecnun Giasar kaç yaşında, nereli?

MECNUN GIASAR KİMDİR?

14 yaşındayken Almanya Hip-Hop Şampiyonu olan Mecnun Giasar, Las Vegas'ta düzenlenen dünya şampiyonasına katılarak kariyerinde önemli bir adım attı. Mecnun Giasar kimdir sorusu kapsamında, bu başarı onun dans dünyasındaki yerini sağlamlaştıran gelişmelerden biridir.

Kariyeri boyunca Madonna, BTS ve Rosalía gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalışan Mecnun Giasar, koreografi alanındaki başarısıyla da adından söz ettirdi. 2019 yılında yönettiği "Yacht – The Boat of Life" belgeseli, Mecnun Giasar kimdir sorusunu soranlar için onun sosyal sorumluluk bilincini de gözler önüne sermektedir.

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