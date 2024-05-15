Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil için son oturum tarihi belirlendi. Gündemde olan bu önemli konuyu merak eden birçok vatandaş, Meclis'in ne zaman tatile gireceğini ve hangi tarihte kapanacağını öğrenmek istiyor. MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK? 2024 TBMM ne zaman kapanacak? İşte tüm merak edilenler...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil tarihine ilişkin merak, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar arasında yaygın.

Memur maaş zammı, kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi konuları takip edenler, Meclis'in kapanış tarihini göz önünde bulundurarak ilerleyen süreçte yapılacak olan tartışmaları takip etmeyi planlıyorlar.

Anayasa'nın 93'üncü maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddesi uyarınca, Meclis'in 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatil için kapanması gerekiyor.

Gündemdeki konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri uzun sürerse, tatilin başlangıç tarihi ileri bir tarihe ertelenebilir.