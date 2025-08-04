MEB meb.gov.tr LGS yerleştirme 2025 sonuçları! LGS lise yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. MEB meb.gov.tr LGS yerleştirme 2025 sonuçları, öğrencilerin lise eğitimlerini nerede sürdüreceklerini belirleyecek en önemli veri olacak. Peki, LGS lise yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? MEB meb.gov.tr LGS yerleştirme 2025 sonuçları! İşte detaylar...

LGS LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS 2025 yerleştirme süreci kapsamında, tercih işlemleri 14–24 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, MEB meb.gov.tr LGS yerleştirme 2025 sonuçları için sabırsızlıkla açıklamayı bekliyor. 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00 itibarıyla sonuçlar erişime açılacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

Öğrenciler, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulama yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler.

LİSE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

MEB meb.gov.tr LGS yerleştirme 2025 sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yerleşemedikleri ya da okul değiştirmek istedikleri takdirde nakil başvurusu yapabilecek. Nakil süreci de yine MEB tarafından duyurulan takvime uygun şekilde ilerleyecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB, aynı zamanda boş kalan kontenjanları da ilan edecek. Bu veriler, LGS lise yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir sorusunu soran öğrenciler için tercih sürecini şekillendiren temel kaynak olacak.