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MEB LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS taban puanları liste!

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MEB LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkındaki bilgileri paylaştı. Adaylar ve veliler, sınav sonuçlarına ve taban puanlara MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

2024 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavının taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl LGS sonuçlarını ve bu sonuçlara göre belirlenen taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini resmi web sitesi üzerinden yayınlıyor. MEB LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS taban puanları liste!

2024 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından erişime açıldı. Öğrenciler, LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabilir.

MEB LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS taban puanları liste!

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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