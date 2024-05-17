İKOBS MEB Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? #128226 MEB SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Bursluluk Sınavı sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Nisan ayında gerçekleştirilen 2024 Bursluluk Sınavı'nın sonuçlarının takvime göre bugün açıklanması bekleniyor. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? MEB Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır?

MEB BURSLULUK SINAVI NEDİR?

MEB Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs imkanı sunan bir sınavdır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olan bu sınav, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin maddi destek almasını amaçlar.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

MEB SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI