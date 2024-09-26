Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek ek personel alımı süreci, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar, başvuru sürecinin başlangıç tarihini, başvuruların nasıl yapılacağını ve aranan başvuru koşullarını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 30 bin temizlik personeli alımı için başvuru sürecine dair detayları açıkladı. Temizlik personeli alımı, okullardaki hijyen standartlarının artırılması amacıyla gerçekleştirilecek.Peki, MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MİLLİ EĞİTİM BAKINI YUSUF TEKİN NE DEDİ?

Bakan Tekin, "Aksaklıklarımız var, eksikliklerimiz var. Nüfus hareketlilikleri oluyor. Eski okullarımızın revize edilmesi gerekiyor. Özellikle 2002'den önce yapılmış okullarımızda deprem tetkiki yapılıp da yıkılıp yeniden yapması gereken okullarımız var. Bunları revize etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da eğitim öğretim sürecine büyük oranda sorunsuz bir şekilde başladık. Çalışma Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz, okullarımızın temizlik işleriyle ilgili bir problem yaşamıştık yani yeni uygulanan modelle ilgili onun hayata geçirilmesiyle ilgili bir sorun yaşamıştık. Onu da sağ olsun Çalışma Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ile beraber oturduk, konuştuk. Onun süreci de başladı. Bu tür sorunu yaşayan okullarımızda tekrar eski model Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 30 bin personeli de bu hafta içerisinde inşallah sürecini tamamlayıp başlatmış olacağız. Onu da çözmüş olacağız dedi.

MEB TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB 30 bin temizlik personeli başvuru tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak, 3 gün sürecek.